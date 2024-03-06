Почувствуют себя богами: Глоба назвал два знака, к которым потекут деньги уже с 7 марта

Российский астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, которые, по его мнению, могут ощутить себя настоящими богами в денежной сфере уже с 7 марта.

Первый знак, который, по мнению Глобы, будет пользоваться особым финансовым успехом, — Рыбы. Этот знак зодиака, известный своей интуицией и творческим подходом к жизни, может ожидать значительного роста в финансовых возможностях. Астролог считает, что предстоящий период будет благоприятным для Рыб в сфере инвестиций и финансовых решений.

Второй знак, который, по прогнозам, будет плавать в деньгах с начала марта - Скорпион. Известные своей страстью и уверенностью в себе, Скорпионы могут ожидать прилива финансового успеха и возможностей для роста. Этот период может стать благоприятным для инвестиций, особенно в сферах, связанных с исследованиями, технологиями и финансовыми рынками.