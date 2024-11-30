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«Почти вся Россия окрасится в красный цвет»: Роман Вильфанд предупреждает о мощной волне тепла с Атлантики

В большинстве регионов России наблюдается необы...

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В большинстве регионов России наблюдается необычно теплая погода. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометеорологического центра России, подчеркивает, что температуры во многих областях страны существенно превышают обычные климатические показатели.

Тем не менее, в некоторых районах все же чувствуется зима.

Новый климатический рекорд: Российская Федерация в зоне теплового аномалии

Синоптик уточняет, что по всей стране преобладают температурные показатели, значительно выше нормы. «В ряде регионов температура превышает климатическую норму на 16–18 градусов, особенно это заметно в Красноярском крае и Якутии, где местами наблюдается превышение даже на 20 градусов», — отмечает Вильфанд.

Эти отклонения не исключают сохранения отрицательных температур в этих регионах, где зимы традиционно характеризуются экстремально низкими показателями.

Регионы, где зима сохраняет свои позиции

Не смотря на общее потепление, в южной части Западной Сибири зима сохраняет свои позиции. В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях температура остается на уровне -15...-17 градусов. Также в южных районах Красноярского края и юго-востоке Иркутской области температуры ожидаемо будут ниже нормы на 2–4 градуса.

Основная причина тепловой аномалии

«Колоссальное тепло» зафиксировано на севере Красноярского края, что Роман Вильфанд объясняет активным переносом теплых воздушных масс из Атлантики. Эти массы достигают даже глубоких территорий Сибири, вызывая значительные отклонения от нормы.

Ситуация в европейской части России

В центральных регионах, включая Владимирскую область, ожидается умеренно теплая погода с легкими заморозками. Температурный диапазон будет колебаться от -1 до +2 градусов. С началом декабря возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Рекомендации по подготовке к нестабильной зиме:

  • Регулярно следите за погодными прогнозами.
  • Носите подходящую одежду: легкие, но многослойные наряды помогут справиться с колебаниями температур.
  • Будьте внимательны на дорогах: возможное образование гололеда и мокрый снег увеличивают риск аварий.

Тепло против зимы: борьба продолжается Зима в этом году началась с необычно теплого периода, но в некоторых районах России она уже начинает проявлять свои особенности. Метеорологи советуют не терять бдительность и быть готовыми к любым погодным изменениям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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