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Почти полмиллиона погибших: министр обороны РФ Шойгу обнародовал потери

Почти полмиллиона погибших: министр обороны РФ Шойгу обнародовал потери

cont.ws

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На совещании в Минобороны РФ министр Сергей Шойгу обновил информацию о текущем положении в зоне спецоперации.

По его словам, Вооруженные силы Украины понесли существенные потери с начала операции, численностью свыше 444 тысяч человек.

Министр акцентировал внимание на эффективности российских вооруженных сил, активно применяющих огневые методы противодействия, что мешает украинской стороне восстанавливать свою боеготовность. Шойгу указал на уменьшение боевых ресурсов Украины, подчеркнув, что ежедневно украинская армия теряет до 800 военнослужащих и около 120 единиц военной техники.

В контексте оперативной обстановки особое внимание было уделено действиям российских войск в районе Авдеевки и на других ключевых направлениях. Шойгу отметил, что войска РФ достигли важных успехов, включая контроль над стратегическими территориями.

Также министр сообщил об использовании Россией высокоточного оружия для нейтрализации украинских резервов, что препятствует их возможным контратакам и перегруппировке.

Завершая свое выступление, Шойгу подчеркнул решимость России продолжать специальную военную операцию до достижения всех стратегических целей, следуя планам и указаниям высшего военного руководства страны, сообщает interfax.

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