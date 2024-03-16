За время проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, Вооруженные силы Украины потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации во вторник. Согласно его словам, российские войска непрерывно оказывают мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, препятствуя им восстановить свою боеспособность. Благодаря решительным и активным действиям российских военнослужащих, отмечает Шойгу, боевой потенциал Вооруженных сил Украины снижается.

С начала года противник в среднем теряет более 800 военнослужащих и 120 единиц различного вооружения ежедневно, включая иностранное производство. Также Шойгу отмечает, что российские войска, захватив Авдеевский узел обороны, улучшают свои позиции на Донецком и Купянском направлениях. За последний период Вооруженными силами России были захвачены новые рубежи и позиции на площади около 327 квадратных километров в новых регионах России. Со слов Шойгу, военными России наносятся удары высокоточным оружием по резервам ВСУ, чтобы препятствовать их перемещению сил на линию боевых столкновений и контратаковать российские позиции.