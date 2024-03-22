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Почти полмиллиона погибших: министр обороны России Шойгу обнародовал потери

Почти полмиллиона погибших: министр обороны России Шойгу обнародовал потери

ok.ru

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В ходе недавнего собрания коллегии Министерства обороны России, министр Сергей Шойгу озвучил данные о текущем положении в конфликте на Украине.

По его словам, с начала военных действий, украинские военные силы понесли значительные потери.

Шойгу подчеркнул, что российские войска осуществляют непрерывное огневое воздействие на позиции противника, что затрудняет возможность Украины восстановить свою боеспособность. Он указал на то, что в среднем, войска противника теряют значительное количество личного состава и техники ежедневно.

Министр также сообщил о том, что российские войска улучшили свое положение на нескольких направлениях, в частности на донецком и купянском, захватив стратегически важные позиции. В результате этих операций, под контроль была взята значительная территория.

Кроме того, Шойгу упомянул о планах дальнейшего выполнения заданий, поставленных Верховным Главнокомандующим, и об усилиях по стабилизации ситуации на фронте после неудачного контрнаступления украинских войск.

Такие заявления свидетельствуют о продолжающихся интенсивных военных действиях в регионе и планах российского военного ведомства на ближайшее будущее, сообщает interfax.

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