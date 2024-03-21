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Почти полмиллиона погибших: министр обороны России Сергей Шойгу обнародовал потери

Почти полмиллиона погибших: министр обороны России Сергей Шойгу обнародовал потери

politnavigator.net

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В ходе заседания коллегии Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу предоставил данные о текущем положении в конфликте с Украиной.

Шойгу утверждает, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, превышающие 444 тысячи человек.

По словам министра, российские военные активно ведут огневое воздействие на ключевые позиции украинских войск, что препятствует восстановлению их боеспособности. Это приводит к уменьшению их военного потенциала.

Особо Шойгу отметил успехи российских войск в районах Авдеевки, Донецка и Купянска, где были взяты под контроль новые территории. Также он сообщил о продолжающихся усилиях по нанесению ударов по резервам ВСУ для предотвращения их контратак.

Министр подчеркнул намерение России продолжить выполнение поставленных задач до достижения целей специальной операции, несмотря на попытки Украины стабилизировать ситуацию на фронте после неудачных контрнаступлений, сообщает «Интерфакс».

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