На недавнем собрании Минобороны РФ, Сергей Шойгу, министр обороны, представил обновленные данные о ситуации на СВО.

Он указал на значительные потери украинских военных, превышающие 444 тысячи человек с начала боевых действий.

По утверждению Шойгу, российские военные продолжают наносить интенсивные удары по украинским военным объектам, воздействуя на их боеготовность. С начала текущего года украинская сторона ежедневно теряет около 800 военнослужащих и 120 единиц военной техники, включая технику иностранного производства.

Шойгу также обозначил прогресс российских войск в определенных районах, включая переход под контроль авдеевского стратегического пункта. Это привело к улучшению позиций на донецком и купянском направлениях.

Министр упомянул о расширении контролируемой территории в новых регионах РФ и успехах в ДНР, где украинские силы были оттеснены из определенных локаций.

Шойгу подчеркнул, что Россия акцентирует внимание на ударах по украинским резервам, чтобы ограничить их возможности по усилению фронта и контратакам. В завершение он подтвердил стремление Минобороны продолжить исполнение установленных задач в контексте спецоперации до полного выполнения поставленных целей, сообщает interfax.ru.