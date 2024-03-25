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Почти полмиллиона погибли: министр обороны России Шойгу обнародовал потери

Почти полмиллиона погибли: министр обороны России Шойгу обнародовал потери

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В ходе недавнего заседания коллегии Министерства обороны России, министр Сергей Шойгу представил обновленные данные о ходе военных действий на Украине.

Согласно его словам, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, свыше 444 тысяч человек, с начала специальной военной операции.

Министр акцентировал внимание на интенсивных огневых действиях российских войск, которые активно подавляют возможности украинской стороны по восстановлению своего боевого потенциала. В результате эффективных и целенаправленных действий российской армии, как отметил Шойгу, боеспособность украинских вооруженных сил снижается.

Он также сообщил о значительном контроле над ключевыми территориями, в том числе авдеевским узлом обороны, что позволяет улучшать стратегическое положение на донецком и купянском направлениях. В этих районах российские военные захватывают новые позиции и укрепляют свои рубежи.

Дополнительно Шойгу подчеркнул, что российские силы наносят точные удары по резервам украинской армии, стремясь не дать им возможности перегруппироваться для контратак. После неудачного контрнаступления, по его словам, Украина пытается стабилизировать ситуацию, используя оставшиеся резервы.

В заключение министр обороны подтвердил решимость России продолжать военные действия до достижения поставленных целей, согласно указаниям Верховного Главнокомандующего, сообщает «Интерфакс».

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