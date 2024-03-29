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Почти полмиллиона погибли: министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери

Почти полмиллиона погибли: министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери

cq.ru

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обнародовал данные о потерях Украинских вооруженных сил в ходе продолжающейся военной операции, указав на значительные числа.

В ходе заседания коллегии Минобороны, Шойгу упомянул, что украинская сторона потеряла более 444 тысяч военных.

Шойгу описал непрерывные действия российских войск, направленные на подавление боеспособности украинских сил, что, по его словам, привело к сокращению их боевого потенциала. Он также упомянул о значительных ежедневных потерях украинской стороны, как в личном составе, так и в военной технике.

Особое внимание министр уделил успехам российских военных на различных направлениях, включая контроль над стратегическими пунктами и успешные действия на различных участках фронта. Шойгу заявил о продолжении задач, поставленных перед вооруженными силами, акцентируя на целях военной операции и необходимости их достижения.

В заключение, министр подчеркнул решимость российских вооруженных сил продолжать активные действия, несмотря на попытки украинской стороны стабилизировать обстановку на фронте после неудачных контрнаступательных операций.

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