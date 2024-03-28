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Почти полмиллиона погибли: министр обороны России Сергей Шойгу обнародовал потери

Почти полмиллиона погибли: министр обороны России Сергей Шойгу обнародовал потери

oko-planet.su

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На заседании ведомства обороны, Сергей Шойгу поделился информацией о значительных потерях украинской армии с момента начала спецоперации, указывая на потерю свыше 444 тысяч солдат.

Он акцентировал на эффективности российских военных действий, которые ограничивают возможности Украины по восстановлению своих военных сил.

Шойгу подчеркнул, что ежедневно украинская сторона теряет около 800 военных и 120 единиц техники, в том числе произведенной за рубежом. Российские силы усилили свои позиции, особенно после взятия авдеевского оборонительного узла, что способствовало прогрессу на различных стратегических направлениях.

Министр также сообщил о расширении контроля над территорией новых регионов РФ, уточнив, что военные заняли около 327 квадратных километров. Он упомянул о вытеснении украинских сил из ключевых населенных пунктов.

Шойгу заявил о продолжении точечных ударов по украинским резервам, целью которых является предотвращение их мобилизации на передовой. В заключение, он подтвердил намерение продолжать действия в рамках спецоперации до полного выполнения ее задач, пишет interfax.

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