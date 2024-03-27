Новости России
· Ульяна Сенько

Почти полмиллиона погибли: министр обороны РФ Шойгу обнародовал потери

Почти полмиллиона погибли: министр обороны РФ Шойгу обнародовал потери

idel-tat.ru

Подписаться в Telegram

На недавнем заседании коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу предоставил обновленную информацию о ходе военных действий на Украине.

Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины понесли значительные потери в личном составе и технике с начала конфликта, уточнив, что потери превысили 444 тысячи военнослужащих.

Министр подчеркнул, что российские военные продолжают осуществлять интенсивные боевые действия, направленные на снижение боеспособности украинских войск. По его словам, эффективное использование огневой мощи и взятие под контроль ключевых стратегических позиций позволило улучшить тактическое положение российских войск на нескольких направлениях

Шойгу также отметил активные действия российских военных на Донбассе и в новых регионах РФ, уточнив, что под контроль были взяты значительные территории. Министр упомянул о применении высокоточного оружия для нейтрализации резервов украинской армии, что предотвращает ее возможность для контратак.

В завершение Шойгу подчеркнул решимость российских войск продолжать выполнение поставленных задач до полного достижения целей специальной военной операции, сообщает «Интерфакс».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

санэпидемстанция уничтожение клопов

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

лучшие парикмахеры новосибирска в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс
Новости Казани
день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

18 минут назад

В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Казани

48 минут назад

В Казани за ночь выпала месячная норма осадков

Автоновости Казани и Мира

час назад

Проекты каркасных домов

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
4 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

час назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

2 часа назад

«Автодор» порекомендовал водителям не ездить по трассе М-12

Новости Казани

3 часа назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ
Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм
Интересное в Казани
6 дней назад

Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм