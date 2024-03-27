На недавнем заседании коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу предоставил обновленную информацию о ходе военных действий на Украине.

Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины понесли значительные потери в личном составе и технике с начала конфликта, уточнив, что потери превысили 444 тысячи военнослужащих.

Министр подчеркнул, что российские военные продолжают осуществлять интенсивные боевые действия, направленные на снижение боеспособности украинских войск. По его словам, эффективное использование огневой мощи и взятие под контроль ключевых стратегических позиций позволило улучшить тактическое положение российских войск на нескольких направлениях

Шойгу также отметил активные действия российских военных на Донбассе и в новых регионах РФ, уточнив, что под контроль были взяты значительные территории. Министр упомянул о применении высокоточного оружия для нейтрализации резервов украинской армии, что предотвращает ее возможность для контратак.

В завершение Шойгу подчеркнул решимость российских войск продолжать выполнение поставленных задач до полного достижения целей специальной военной операции, сообщает «Интерфакс».