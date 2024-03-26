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Почти полмиллиона погибли: министр обороны РФ Сергей Шойгу обнародовал потери

Почти полмиллиона погибли: министр обороны РФ Сергей Шойгу обнародовал потери

rusdialog.ru

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На недавнем собрании в Минобороны России Сергей Шойгу, министр обороны, представил актуализированные данные относительно продолжающейся специальной военной кампании на Украине.

Согласно его отчету, украинские военные силы испытали значительные убытки в персонале в ходе конфликта.

Шойгу поделился статистикой, указывая, что украинская сторона потеряла свыше 444 тысяч военных. Он акцентировал на эффективности российских военных операций, которые осуществляют интенсивные огневые атаки на украинские воинские позиции, значительно ослабляя их боевые возможности.

Министр уточнил, что в среднем украинская армия ежедневно теряет около 800 солдат и 120 единиц военной техники, в том числе и технику, произведенную за рубежом. Успех в контроле над авдеевским стратегическим узлом позволил российским силам укрепить свои позиции на нескольких направлениях и овладеть новыми участками.

Также было отмечено использование Россией высокоточного вооружения для нанесения ударов по украинским резервам, с целью препятствовать переброске сил и возможным контратакам. В заключение своего выступления, Шойгу подтвердил намерение России продолжать действия в рамках спецоперации, следуя директивам высшего военного руководства.

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