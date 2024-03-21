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«Почему мы завтра не можем миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев дал комментарий по новой волне призыва

«Почему мы завтра не можем миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев дал комментарий по новой волне призыва

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В контексте обсуждения состояния вооруженных сил, генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев поделился своими наблюдениями относительно начала новой волны мобилизации и возможностей оборонно-промышленного комплекса России.

Гурулев отметил, что в настоящее время армия успешно комплектуется добровольцами, которые сами решили подписать контракты. Он указал на два ключевых аспекта мобилизации: во-первых, способность страны обеспечить новобранцев всем необходимым, начиная от одежды и заканчивая обучением. Во-вторых, потенциальные последствия массовой мобилизации для экономики, особенно с точки зрения отрыва работников от их обычной деятельности в производственном секторе.

Гурулев подчеркнул, что на данный момент мобилизация на большую шкалу не является необходимой и отметил важность каждого человека, работающего на производстве, внося свой вклад в экономику и оборону страны.

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