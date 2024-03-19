В недавнем обращении генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев поделился успехами в пополнении рядов вооруженных сил РФ благодаря добровольному подписанию контрактов новыми рекрутами.

Он обозначил, что хотя есть предложения о дальнейшей мобилизации миллиона человек, существуют значимые препятствия. Во-первых, возникают вопросы о возможности быстрого обеспечения новобранцев необходимым снаряжением и обучением. Во-вторых, дополнительная мобилизация потребует перераспределения рабочей силы, что отразится на национальной экономике и производстве.

Гурулев подчеркнул, что текущие военнослужащие – это самые достойные представители нации, в то время как дополнительная мобилизация может нарушить рабочие процессы в критически важных отраслях, таких как энергетика и химическая промышленность. Учитывая эти факторы, он пришел к выводу, что на данный момент масштабная мобилизация не является целесообразной для страны.