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«Почему мы завтра не можем миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев дал комментарий по новой волне

«Почему мы завтра не можем миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев дал комментарий по новой волне

akva-gr.ru

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В последнем интервью генерал-лейтенант Андрей Гурулев, высокопоставленный военный деятель и депутат Госдумы, поделился своими размышлениями по поводу текущей ситуации с комплектованием Вооруженных сил России.

Он подчеркнул, что российская армия успешно завершила набор военнослужащих, приняв на службу большое количество добровольцев. Это вызвало вопросы о возможности масштабной мобилизации, на что Гурулев ответил, указывая на два ключевых аспекта: во-первых, на текущие возможности оборонно-промышленного комплекса одеть и обучить новобранцев, и во-вторых, на последствия мобилизации для гражданской экономики, поскольку многие мужчины сегодня заняты на производстве.

Гурулев подчеркнул, что массовая мобилизация могла бы негативно повлиять на промышленность и производство, ведь это потребовало бы изъять рабочую силу из экономики, что в текущих условиях считается нецелесообразным.

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