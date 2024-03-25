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· Ульяна Сенько

«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: рассказал генерал-лейтенант Гурулев

«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: рассказал генерал-лейтенант Гурулев

объясняем.рф

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Депутат Государственной Думы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, выразил свои взгляды на вопрос мобилизации в стране, указав, что российская армия уже полноценно обеспечена за счет добровольцев.

Подчеркнув результативность текущей кампании по привлечению добровольцев в армию, Гурулев указал на сложности, которые может повлечь за собой дополнительная мобилизация. Он осветил потребность в ресурсах и проблемы, связанные с изъятием работников из их обычной профессиональной деятельности.

Также Гурулев акцентировал внимание на готовности оборонно-промышленного комплекса России, который на данный момент способен удовлетворить все требования вооруженных сил. Он подчеркнул значимость сохранения баланса между обеспечением оборонных потребностей страны и поддержанием экономической устойчивости и производственного потенциала.

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