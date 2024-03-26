Парламентарий и генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказал мнение о текущем состоянии вооруженных сил России, подчеркнув, что необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует благодаря эффективному набору добровольцев.

Гурулев обратил внимание на успешность кампании по привлечению добровольцев, одновременно указывая на проблематику, которая может сопровождать дополнительную мобилизацию, в том числе необходимость в дополнительных ресурсах и воздействие на рабочую силу.

Он также осветил вопрос обеспеченности оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, который способен удовлетворить потребности армии. Гурулев выразил мнение о важности поддержания равновесия между оборонными потребностями страны и ее экономическим благополучием, подчеркнув необходимость обдуманного подхода к вопросу дополнительной мобилизации.