«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: рассказал генерал-лейтенант Андрей Гурулев
ptoday.ru
Парламентарий и генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказал мнение о текущем состоянии вооруженных сил России, подчеркнув, что необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует благодаря эффективному набору добровольцев.
Гурулев обратил внимание на успешность кампании по привлечению добровольцев, одновременно указывая на проблематику, которая может сопровождать дополнительную мобилизацию, в том числе необходимость в дополнительных ресурсах и воздействие на рабочую силу.
Он также осветил вопрос обеспеченности оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, который способен удовлетворить потребности армии. Гурулев выразил мнение о важности поддержания равновесия между оборонными потребностями страны и ее экономическим благополучием, подчеркнув необходимость обдуманного подхода к вопросу дополнительной мобилизации.
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