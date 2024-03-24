Генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев выразил свою позицию относительно мобилизации в России, подчеркнув, что в настоящее время армия сформирована из добровольцев, присоединившихся к вооруженным силам по собственному желанию.





Он отметил значительные успехи в добровольном наборе и подчеркнул, что дальнейшая мобилизация потребует значительных ресурсов не только для обеспечения военнослужащего состава, но и для компенсации потерь рабочей силы в производственном секторе.Гурулев поднимал вопрос о эффективности и необходимости обширной мобилизации, обращая внимание на настоящие возможности российского оборонно-промышленного комплекса, который уже полностью удовлетворяет потребности действующей армии. Он также коснулся потенциального влияния мобилизации на российскую экономику, подчеркнув важность баланса между оборонными потребностями и поддержанием стабильности в производственных секторах.