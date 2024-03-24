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«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации в 2024 году

«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации в 2024 году

dzen.ru

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Генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев выразил свою позицию относительно мобилизации в России, подчеркнув, что в настоящее время армия сформирована из добровольцев, присоединившихся к вооруженным силам по собственному желанию.

Он отметил значительные успехи в добровольном наборе и подчеркнул, что дальнейшая мобилизация потребует значительных ресурсов не только для обеспечения военнослужащего состава, но и для компенсации потерь рабочей силы в производственном секторе.

Гурулев поднимал вопрос о эффективности и необходимости обширной мобилизации, обращая внимание на настоящие возможности российского оборонно-промышленного комплекса, который уже полностью удовлетворяет потребности действующей армии. Он также коснулся потенциального влияния мобилизации на российскую экономику, подчеркнув важность баланса между оборонными потребностями и поддержанием стабильности в производственных секторах.

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