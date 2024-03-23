«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев озвучил свое мнение относительно вопроса мобилизации в России, подчеркнув, что на данный момент армия снабжена военнослужащими, которые свободно и добровольно вступили в ряды вооруженных сил.

Он отметил значительные успехи в добровольном вербовочном процессе и выделил, что от последующей мобилизации потребуются значительные ресурсы, не только в обеспечении личного состава, но и в отрыве рабочей силы от производственных процессов. Гурулев озвучил вопрос об эффективности и необходимости масштабной мобилизации, подчеркивая текущие возможности оборонно-промышленного комплекса России, который уже в полной мере обеспечивает потребности присутствующей армии. Он также охватил тему потенциального воздействия мобилизации на российскую экономику, акцентируя важность баланса между оборонными нуждами и поддержанием стабильности производственных секторов.