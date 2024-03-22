«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев дал комментарий по новой волне призыва

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев выразил свою позицию по вопросу мобилизации в России, подчеркнув, что на данный момент армия укомплектована военнослужащими, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил.

Он указал на значительные успехи в добровольном наборе и подчеркнул, что дальнейшая мобилизация потребует серьезных ресурсов, не только в плане обеспечения личного состава, но и в отрыве работников от производства.

Гурулев поднял вопрос об эффективности и необходимости масштабной мобилизации, обращая внимание на текущие возможности оборонно-промышленного комплекса России, который уже полностью обеспечивает нужды действующей армии. Он также затронул тему потенциального воздействия мобилизации на российскую экономику, акцентируя на важности баланса между оборонными потребностями и поддержанием стабильности производственных секторов.