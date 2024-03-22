Новости России
· Ульяна Сенько

«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев дал комментарий по новой волне призыва

«Почему мы завтра не можем еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев дал комментарий по новой волне призыва

newsua.ru

Подписаться в Telegram

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев выразил свою позицию по вопросу мобилизации в России, подчеркнув, что на данный момент армия укомплектована военнослужащими, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил.

Он указал на значительные успехи в добровольном наборе и подчеркнул, что дальнейшая мобилизация потребует серьезных ресурсов, не только в плане обеспечения личного состава, но и в отрыве работников от производства.

Гурулев поднял вопрос об эффективности и необходимости масштабной мобилизации, обращая внимание на текущие возможности оборонно-промышленного комплекса России, который уже полностью обеспечивает нужды действующей армии. Он также затронул тему потенциального воздействия мобилизации на российскую экономику, акцентируя на важности баланса между оборонными потребностями и поддержанием стабильности производственных секторов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Интересное в Казани

2 часа назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

как устанавливать в вытяжку сетки от тараканов

Новости Казани

день назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Интересное в Казани

2 дня назад

Рынок индивидуального жилищного строительства в 2024 году: перспективы и вызовы

реставрация пола цена в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Новости Татарстана

день назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек

Новости Татарстана

18 часов назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

Новости Казани

22 часа назад

Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины

Новости Татарстана

день назад

Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

11 минут назад

Дефицит бюджета Татарстана превысил 23 миллиарда рублей

Интересное в Казани

2 часа назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

Новости Татарстана

51 минуту назад

В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане оштрафовали компанию за разлив нефти
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
4 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Казани

2 часа назад

Скоростные «Метеоры» запустят между Казанью и Самарой в 2025 году

Новости Татарстана

2 часа назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане за март корью заболели 25 человек
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной