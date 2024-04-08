Новости России
· Артем Акчурин

«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к июню

«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к июню

gazetavechorka.ru

Подписаться в Telegram

По результатам новой мобилизации генерал-лейтенант Гурулев высказал свои рассуждения.

Сегодняшний день отражает успешное обновление состава вооруженных сил с участием добровольцев, которые добровольно вступили на контрактную службу. Возникает вопрос относительно возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день, о чем он упомянул в своем канале в Telegram.

Здесь следует выделить два ключевых аспекта. Во-первых, необходимо обдумать, есть ли возможность обеспечить каждого призывника необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс обеспечивает поддержку имеющегося контингента. Пополнение новыми бойцами происходит постепенно и добровольно, при этом коммерческий сектор постепенно расширяет свои ресурсы, что, по мнению Гурулева, на данный момент считается удовлетворительным.

Во-вторых, вопрос мобилизации подразумевает отрыв людей от их текущего места работы: заводов, полей, водительских кресел и прочего. В настоящее время в армии служат наиболее достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или нерешенных дел. Кроме того, производственные предприятия также испытывают повышенную потребность в квалифицированных кадрах. Военно-промышленный комплекс влияет на различные сферы экономики - от энергетики до химической промышленности и т.д. Учитывая все вышеперечисленные аспекты, согласно Гурулеву, на данный момент не подходящее время для обширной мобилизации.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

13 часов назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Новости Татарстана

6 часов назад

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

удаление грибка в квартире стоимость работ москва

Новости Татарстана

15 часов назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

шумоизоляция стен в квартире заказать в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

7 часов назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани горели провода троллейбуса

Новости Татарстана

10 часов назад

Глава Казани Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах

Новости Татарстана

9 часов назад

Нижнекамца осудили за угрозу убийством при использовании игрушечного пистолета
Лонгриды
4 часа назад

«Завод, киберспорт и миллионы»: на ТНТ запускают новый семейный сериал

«Завод, киберспорт и миллионы»: на ТНТ запускают новый семейный сериал

Новости Татарстана

6 часов назад

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани горели провода троллейбуса

Новости Татарстана

8 часов назад

Старейшая жительница Республики Татарстан Антонина Чижова умерла в 108 лет

Новости Татарстана

9 часов назад

На трассе в Татарстане в ДТП умерли госслужащие
В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения
Новости Татарстана
7 часов назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

9 часов назад

Нижнекамца осудили за угрозу убийством при использовании игрушечного пистолета

Новости Татарстана

10 часов назад

Глава Казани Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах

Новости Татарстана

11 часов назад

53-летний татарстанец поджег диван сигаретой и умер
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще