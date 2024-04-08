«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к июню

По результатам новой мобилизации генерал-лейтенант Гурулев высказал свои рассуждения.

Сегодняшний день отражает успешное обновление состава вооруженных сил с участием добровольцев, которые добровольно вступили на контрактную службу. Возникает вопрос относительно возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день, о чем он упомянул в своем канале в Telegram.

Здесь следует выделить два ключевых аспекта. Во-первых, необходимо обдумать, есть ли возможность обеспечить каждого призывника необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс обеспечивает поддержку имеющегося контингента. Пополнение новыми бойцами происходит постепенно и добровольно, при этом коммерческий сектор постепенно расширяет свои ресурсы, что, по мнению Гурулева, на данный момент считается удовлетворительным.

Во-вторых, вопрос мобилизации подразумевает отрыв людей от их текущего места работы: заводов, полей, водительских кресел и прочего. В настоящее время в армии служат наиболее достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или нерешенных дел. Кроме того, производственные предприятия также испытывают повышенную потребность в квалифицированных кадрах. Военно-промышленный комплекс влияет на различные сферы экономики - от энергетики до химической промышленности и т.д. Учитывая все вышеперечисленные аспекты, согласно Гурулеву, на данный момент не подходящее время для обширной мобилизации.