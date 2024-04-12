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«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч россиян к июню

«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч россиян к июню

glasnarod.ru

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В свете новой мобилизации генерал-лейтенант Гурулев выразил свою точку зрения.

Сегодня мы наблюдаем успешное пополнение состава вооруженных сил за счет граждан, добровольно заключивших контракт. Однако возникает вопрос о возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день. Генерал-лейтенант поднимал этот вопрос в своем телеграм-канале.

Два ключевых аспекта заслуживают особого внимания. Во-первых, нужно обдумать, сможем ли мы обеспечить каждого новобранца необходимой экипировкой, обучением и прочими ресурсами. На данный момент оборонно-промышленный комплекс обеспечивает поддержку уже имеющегося контингента. Поступление новых бойцов происходит постепенно и на добровольных началах, а ресурсы коммерческого сектора также постепенно расширяются, что, по мнению Гурулева, в настоящее время является достаточным.

Во-вторых, вопрос мобилизации подразумевает отрыв людей от их нынешних мест работы – от заводов, полей, водительских сидений и прочего. Сегодня армию составляют наиболее заслуженные граждане без проблем с алкоголем или незавершенными делами. Кроме того, промышленные предприятия также нуждаются в квалифицированных кадрах. Военно-промышленный комплекс оказывает влияние на различные отрасли экономики – от энергетики до химической промышленности и так далее. Учитывая все эти факторы, масштабная мобилизация в настоящее время не рассматривается как целесообразная, по мнению Гурулева.

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