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«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к июню

«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к июню

arbatmedia.kz

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В связи с новой мобилизацией генерал-лейтенант Гурулев высказал свое мнение.

Генерал-лейтенант Гурулев поделился своим мнением о новой мобилизации вооруженных сил. Он отметил успешное обновление состава с участием граждан, которые добровольно вступили в контрактную службу. Однако возникает вопрос о возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день. Об этом Гурулев сообщает в своем телеграм-канале.

Главные моменты, подчеркнутые им, заключаются в том, что необходимо обеспечить новобранцев всем необходимым, включая униформу, обувь и обучение. Поддержка уже существующей армии реализуется оборонно-промышленным комплексом, и прием новых бойцов осуществляется постепенно и добровольно.

Второй аспект связан с возможным отрывом людей от своих текущих мест работы, что имеет значение как для армии, так и для промышленных предприятий. Гурулев пришел к выводу, что в настоящее время условия не подходят для широкомасштабной мобилизации, учитывая все эти факторы.

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