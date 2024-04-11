Генерал-лейтенант Гурулев высказал свое мнение относительно новой мобилизации.

Обновление состава Вооруженных сил с участием граждан, добровольно присоединившихся к контрактной службе, сегодня получило успешный отклик. Однако возникает вопрос о возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день, о чем генерал-лейтенант высказался в своем телеграм-канале.

Подчеркиваются два важных аспекта. Во-первых, необходимо рассмотреть, может ли каждый новобранец быть обеспечен необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс обеспечивает поддержку имеющейся партии военных. Приток новых бойцов осуществляется постепенно и добровольно, и коммерческий сектор постепенно расширяет свои ресурсы, что, по мнению Гурулева, в настоящее время является достаточным.

Во-вторых, вопрос мобилизации включает в себя отрыв людей от их текущих мест работы: заводов, полей, водительских сидений и так далее. В настоящее время в армии служат наиболее достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или незавершенными делами. Помимо этого, промышленные предприятия испытывают увеличенную потребность в квалифицированных кадрах. Военно-промышленный комплекс оказывает влияние на различные отрасли экономики - от энергетики до химической промышленности и так далее. При учете всех этих факторов настоящее время не считается подходящим для масштабной мобилизации, заключил Гурулев.