Новости России
· Артем Акчурин

«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 000 россиян к июню

«Почему мы не можем завтра один миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 000 россиян к июню

Подписаться в Telegram

Генерал-лейтенант Гурулев высказал свое мнение относительно новой мобилизации.

Обновление состава Вооруженных сил с участием граждан, добровольно присоединившихся к контрактной службе, сегодня получило успешный отклик. Однако возникает вопрос о возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день, о чем генерал-лейтенант высказался в своем телеграм-канале.

Подчеркиваются два важных аспекта. Во-первых, необходимо рассмотреть, может ли каждый новобранец быть обеспечен необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс обеспечивает поддержку имеющейся партии военных. Приток новых бойцов осуществляется постепенно и добровольно, и коммерческий сектор постепенно расширяет свои ресурсы, что, по мнению Гурулева, в настоящее время является достаточным.

Во-вторых, вопрос мобилизации включает в себя отрыв людей от их текущих мест работы: заводов, полей, водительских сидений и так далее. В настоящее время в армии служат наиболее достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или незавершенными делами. Помимо этого, промышленные предприятия испытывают увеличенную потребность в квалифицированных кадрах. Военно-промышленный комплекс оказывает влияние на различные отрасли экономики - от энергетики до химической промышленности и так далее. При учете всех этих факторов настоящее время не считается подходящим для масштабной мобилизации, заключил Гурулев.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

народное средство от тараканов с борной кислотой

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

мастер окон в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Новости Татарстана

7 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани