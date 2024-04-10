В связи с новой мобилизацией, генерал-лейтенант Гурулев выразил свою точку зрения.

Сегодняшний день характеризуется успешным обновлением состава Вооруженных сил с привлечением граждан, которые добровольно вступили на контрактную службу. Однако возникает вопрос о возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день. Генерал обсудил этот вопрос в своем телеграм-канале.

Следует выделить два ключевых аспекта. Во-первых, необходимо размышлять о возможности обеспечения каждого нового призывника всем необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс обеспечивает ресурсы для поддержки текущей группировки. Пополнение новыми бойцами осуществляется постепенно и по добровольной основе, а ресурсы коммерческого сектора также постепенно расширяются, что, по мнению Гурулева, в настоящее время достаточно.

Во-вторых, вопрос мобилизации подразумевает отрыв людей от их текущих мест работы: заводов, полей, водительских сидений и так далее. В настоящее время в армии служат наиболее достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или незавершенными делами. Кроме того, промышленные предприятия имеют повышенную потребность в квалифицированных кадрах. Военно-промышленный комплекс взаимодействует с различными отраслями экономики - от энергетики до химической промышленности и др. Учитывая все эти аспекты, согласно Гурулеву, текущее время не представляет собой подходящего момента для обширной мобилизации.