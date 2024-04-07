В связи с новой мобилизацией генерал-лейтенант Гурулев высказал свое мнение.

Сегодняшний день отмечает успешное обновление состава вооруженных сил с участием граждан, добровольно вступивших в контрактную службу. Тем не менее возникает вопрос о возможности мобилизации еще одного миллиона человек уже на следующий день. Этот вопрос был затронут им в его телеграм-канале.

Здесь стоит выделить два ключевых момента. Во-первых, следует обдумать, есть ли возможность обеспечить каждого новобранца всем необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс предоставляет ресурсы для поддержки уже имеющейся группировки. Поступление новых бойцов осуществляется постепенно и добровольно, и ресурсы коммерческого сектора также постепенно расширяются, что, по мнению Гурулева, в настоящее время достаточно.

Во-вторых, вопрос мобилизации предполагает отрыв людей от их текущих мест работы: заводов, полей, водительских сидений и прочего. В настоящее время в армии служат наиболее достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или незавершенными делами. Кроме того, промышленные предприятия также испытывают повышенную потребность в квалифицированных кадрах. Военно-промышленный комплекс воздействует на различные отрасли экономики - от энергетики до химической промышленности и т.д. Принимая во внимание все эти аспекты, настоящее время не рассматривается подходящим для масштабной мобилизации, заключил Гурулев.