Российский политик и бывший офицер армии Андрей Гурулёв отметил, что уже удалось успешно привлечь добровольцев в ряды наших вооруженных сил.

Впоследствии он высказал мнение о необходимости мобилизовать еще один миллион человек. Тем не менее, существуют определенные ограничения по обучению и снабжению экипировкой новобранцев.

Кроме того, в случае принудительного призыва людей на службу, их придется освобождать от трудовых обязанностей. В настоящее время на производстве работают высококвалифицированные специалисты, которые являются основой нашей обороны. Промышленность уже столкнулась с нехваткой работников, и мобилизация в текущий момент может быть нерациональной.

Поэтому высказанное Зеленским предложение о возможной мобилизации вызывает удивление у Гурулёва. Важно помнить, что в России уже действует программа призыва на службу по контракту, которая полностью удовлетворяет потребности страны.