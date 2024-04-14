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«Почему мы не можем завтра еще миллион мобилизовать»: Гурулев высказался о возможности мобилизации на СВО

«Почему мы не можем завтра еще миллион мобилизовать»: Гурулев высказался о возможности мобилизации на СВО

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Российский политик и бывший офицер армии Андрей Гурулёв отметил, что уже удалось успешно привлечь добровольцев в ряды наших вооруженных сил.

Впоследствии он высказал мнение о необходимости мобилизовать еще один миллион человек. Тем не менее, существуют определенные ограничения по обучению и снабжению экипировкой новобранцев.

Кроме того, в случае принудительного призыва людей на службу, их придется освобождать от трудовых обязанностей. В настоящее время на производстве работают высококвалифицированные специалисты, которые являются основой нашей обороны. Промышленность уже столкнулась с нехваткой работников, и мобилизация в текущий момент может быть нерациональной.

Поэтому высказанное Зеленским предложение о возможной мобилизации вызывает удивление у Гурулёва. Важно помнить, что в России уже действует программа призыва на службу по контракту, которая полностью удовлетворяет потребности страны.

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