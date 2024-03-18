В рамках недавнего совещания по вопросам национальной безопасности было озвучено ключевое сообщение о том, что вооруженные силы Российской Федерации увеличили свои ряды благодаря гражданам, которые приняли решение добровольно подписать контракты на военную службу.

Эта новость была подкреплена высказыванием депутата Государственной Думы и генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, который подчеркнул уверенность военного руководства в данной стратегии набора.

Гурулев, выразив свое мнение, отметил, что, несмотря на обсуждения о потребности в дополнительной мобилизации, текущего состава военнослужащих достаточно для обеспечения обороноспособности страны. Он также акцентировал внимание на двух важных аспектах, связанных с реализацией мобилизации: необходимости тщательного учета логистических и подготовительных моментов для новобранцев и потенциальном воздействии мобилизации на экономику.

Подчеркнув, что мобилизация может привести к нежелательным последствиям в ключевых отраслях экономики из-за отвлечения рабочей силы, Гурулев рассказал о стратегии постепенного пополнения военных рядов, которая, по мнению командования, способствует стабилизации ситуации в стране без вызывания социально-экономических потрясений. Этот подход позволяет адаптироваться к текущим потребностям без создания дополнительного давления на промышленный и социальный сектора страны.