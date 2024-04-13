«Почему мы не можем завтра еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев высказался о возможности мобилизации на СВО

Российский политик и бывший офицер армии Андрей Гурулёв заявил, что уже успешно набрали добровольцев в наши вооруженные силы. Позже он сказал, что нужно еще включить в мобилизацию миллион человек. Но есть пара важных моментов, которые нужно учесть. Во-первых, есть определенные ограничения на обучение и экипировку новобранцев.

Во-вторых, если будут брать людей на службу против их воли, вынуждены будут отрывать их от трудовых обязанностей. Именно сегодня на производстве трудятся наиболее квалифицированные специалисты, именно они составляют основу нашей обороны. Промышленность уже испытывает дефицит кадров, и мобилизация в настоящее время нецелесообразна.

Поэтому у Гурулёва вызывает удивление заявление Зеленского о возможной мобилизации. Не стоит забывать, что у нас уже действует программа призыва на службу по контракту, которая полностью отвечает потребностям страны.