В текущем обсуждении вопросов национальной безопасности возникла значимая новость: Вооруженные силы РФ успешно дополнены за счет добровольно подписавших контракты граждан.

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что военное командование уверено в эффективности этой стратегии. По его словам, вопреки мнению о необходимости дальнейшей мобилизации, текущих сил достаточно для поддержания обороноспособности.

Затронув тему возможной мобилизации, бывший военачальник Андрей Гурулев подчеркивает два основных аспекта. Во-первых, существуют практические соображения обеспечения и подготовки новобранцев, что включает в себя вопросы одежды, обуви и обучения. Оборонно-промышленный комплекс, по их мнению, уже работает на полную мощность, чтобы обеспечить текущие потребности вооруженных сил.

Во-вторых, мобилизация может негативно отразиться на экономике, так как работники будут отвлечены от своих основных рабочих мест в производстве, энергетике и химической промышленности. В свете этих обстоятельств, и учитывая возросший спрос промышленности на рабочую силу, сегодняшнее командование считает мобилизацию нецелесообразной. Сообщается, что в стратегии преобладает постепенный подход к набору военнослужащих, что, как ожидается, приведет к стабилизации обстановки без дополнительных социально-экономических потрясений.