Новости России
· Ульяна Сенько

«Почему мы не можем завтра еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев высказался о возможности мобилизации

«Почему мы не можем завтра еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев высказался о возможности мобилизации

zabnews.ru

Подписаться в Telegram

В текущем обсуждении вопросов национальной безопасности возникла значимая новость: Вооруженные силы РФ успешно дополнены за счет добровольно подписавших контракты граждан.

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что военное командование уверено в эффективности этой стратегии. По его словам, вопреки мнению о необходимости дальнейшей мобилизации, текущих сил достаточно для поддержания обороноспособности.

Затронув тему возможной мобилизации, бывший военачальник Андрей Гурулев подчеркивает два основных аспекта. Во-первых, существуют практические соображения обеспечения и подготовки новобранцев, что включает в себя вопросы одежды, обуви и обучения. Оборонно-промышленный комплекс, по их мнению, уже работает на полную мощность, чтобы обеспечить текущие потребности вооруженных сил.

Во-вторых, мобилизация может негативно отразиться на экономике, так как работники будут отвлечены от своих основных рабочих мест в производстве, энергетике и химической промышленности. В свете этих обстоятельств, и учитывая возросший спрос промышленности на рабочую силу, сегодняшнее командование считает мобилизацию нецелесообразной. Сообщается, что в стратегии преобладает постепенный подход к набору военнослужащих, что, как ожидается, приведет к стабилизации обстановки без дополнительных социально-экономических потрясений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани и Уфе заметили правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Важное в РТ

39 минут назад

На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний

хостел шелк наро фоминск

Новости Казани

6 часов назад

Два дня над Казанью кружил правительственный самолет

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

мебель в ванную на заказ в Екатеринбурге

Новости Татарстана

18 часов назад

Владимир Путин поблагодарил Чернышенко за «Игры будущего»

Новости Татарстана

2 часа назад

«Автодор» не станет понижать цены на М-12 после поручения Путина

Новости Татарстана

день назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

За убийства и оборот оружия осудят членов ОПГ в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи
Лонгриды
2 дня назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

34 минуты назад

Долги старых владельцев может переходить на новых при покупке квартиры

Интересное в Казани

19 часов назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцы активно участвуют в конкурсе «Всей семьёй на выборы»

Новости Казани

4 часа назад

В Казани стартовали выборы президента РФ
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
8 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани из-за кори отстранили от занятий 116 человек

Новости Татарстана

19 часов назад

Мошенники решили воспользоваться предстоящими выборами Президента РФ

Новости Татарстана

19 часов назад

Экс-директор стройфирмы возглавил отдел исполкома Нижнекамского района

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире
Интересное в Казани
4 дня назад

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире