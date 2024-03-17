В дискуссии о вопросах национальной безопасности появилась важная новость: Вооруженные Силы РФ получили успешное пополнение за счет граждан, которые добровольно подписали контракты.



Депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что военное командование уверено в эффективности такой стратегии. По его словам, несмотря на мнение о дальнейшей необходимости мобилизации, текущих сил достаточно для поддержания обороноспособности.



Затронув тему возможной мобилизации, бывший командующий Андрей Гурулев подчеркивает два ключевых аспекта. Во-первых, существуют практические соображения в обеспечении и подготовке новобранцев, включая вопросы в одежде, обуви и обучении. Оборонно-промышленный комплекс, по их мнению, уже работает с полной мощностью, чтобы удовлетворить текущие потребности Вооруженных Сил.Во-вторых, мобилизация может негативно сказаться на экономике, так как работники будут отвлечены от своих основных рабочих мест в промышленности, энергетике и химии. Учитывая эти обстоятельства и увеличившийся спрос промышленности на рабочую силу, нынешнее командование считает мобилизацию нерациональной. Сообщается, что стратегия предусматривает постепенный подход к набору военнослужащих, что, по ожиданиям, приведет к стабилизации ситуации без дополнительных социально-экономических потрясений.