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«Почему мы не можем завтра еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность новой волны мобилизации

«Почему мы не можем завтра еще миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность новой волны мобилизации

gazeta.ru

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В дискуссии о вопросах национальной безопасности появилась важная новость: Вооруженные Силы РФ получили успешное пополнение за счет граждан, которые добровольно подписали контракты.

Депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что военное командование уверено в эффективности такой стратегии. По его словам, несмотря на мнение о дальнейшей необходимости мобилизации, текущих сил достаточно для поддержания обороноспособности.


Затронув тему возможной мобилизации, бывший командующий Андрей Гурулев подчеркивает два ключевых аспекта. Во-первых, существуют практические соображения в обеспечении и подготовке новобранцев, включая вопросы в одежде, обуви и обучении. Оборонно-промышленный комплекс, по их мнению, уже работает с полной мощностью, чтобы удовлетворить текущие потребности Вооруженных Сил.

Во-вторых, мобилизация может негативно сказаться на экономике, так как работники будут отвлечены от своих основных рабочих мест в промышленности, энергетике и химии. Учитывая эти обстоятельства и увеличившийся спрос промышленности на рабочую силу, нынешнее командование считает мобилизацию нерациональной. Сообщается, что стратегия предусматривает постепенный подход к набору военнослужащих, что, по ожиданиям, приведет к стабилизации ситуации без дополнительных социально-экономических потрясений.

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