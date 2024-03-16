На совещании по вопросам национальной безопасности была озвучена важная новость: вооруженные силы РФ успешно пополнилися за счет граждан, которые добровольно заключили контракты.

Депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что военное командование уверено в эффективности такой стратегии. По его словам, несмотря на мнения о необходимости дальнейшей мобилизации, наличие текущих сил достаточно для поддержания обороноспособности.

Бывший военачальник Андрей Гурулев подчеркнул два основных аспекта, связанных с возможностью мобилизации. Во-первых, необходимо учесть практические аспекты обеспечения и подготовки новобранцев, включая вопросы об одежде, обуви и обучении. Военно-промышленный комплекс, по их мнению, уже работает на полную мощность, чтобы удовлетворить текущие потребности вооруженных сил.

Во-вторых, мобилизация может негативно сказаться на экономике, поскольку работники будут отвлечены от своих основных обязанностей в производстве, энергетике и химической промышленности. Учитывая эти обстоятельства и увеличившийся спрос промышленности на рабочую силу, текущее командование считает мобилизацию нецелесообразной. Стратегия ориентирована на постепенный набор военнослужащих, что, предполагается, приведет к стабилизации обстановки без дополнительных социально-экономических потрясений.