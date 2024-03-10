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· Алина Алмакаева

«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев высказался о возможности мобилизации

«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев высказался о возможности мобилизации

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В отношении новой мобилизации высказался генерал-лейтенант Гурулев. Сегодняшний день отмечает успешное обновление состава вооруженных сил с привлечением добровольно вступивших в контрактные обязательства граждан. Тем не менее, некоторые задают вопрос, почему невозможно мобилизовать еще один миллион человек уже завтра. Здесь можно выделить два важных аспекта. Во-первых, стоит задуматься, можно ли обеспечить каждого новобранца всем необходимым: униформой, обувью, обучением? На данный момент оборонно-промышленный комплекс предоставляет ресурсы для поддержки имеющейся группировки. Вступление новых бойцов осуществляется постепенно и добровольно, и ресурсы коммерческого сектора также постепенно расширяются, чего в настоящий момент достаточно, по словам Гурулева.

Во-вторых, вопрос мобилизации предполагает отрыв людей от их текущих рабочих мест: заводов, полей, водительских сидений и т.д. В настоящее время служат в армии самые достойные граждане, лишенные проблем с алкоголем или брошенными делами. Более того, промышленные предприятия также испытывают повышенную потребность в рабочей силе. Оборонно-промышленный комплекс воздействует на все сферы экономики - от энергетики до химической промышленности, и тому подобное. Учитывая все эти факторы, мобилизация в настоящее время является неразумной, подытожил Гурулев.

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