Генерал-лейтенант Гурулев высказал свое мнение о новой мобилизации.

Сегодня мы успешно обновили состав вооруженных сил, добавив в него людей, которые добровольно и дееспособно присоединились, заключив контракт. Однако, некоторые люди спрашивают, почему нельзя мобилизовать еще миллион человек уже завтра. Здесь можно выделить два аспекта. Во-первых, есть ли возможность одновременно обеспечить их всем необходимым: униформой, обувью, обучением? На данный момент оборонно-промышленный комплекс предоставляет ресурсы, чтобы поддерживать текущую группировку. Мы принимаем новых людей постепенно, добровольно, и ресурсы коммерческого сектора также постепенно растут, что сейчас вполне достаточно, заявил Гурулев.



Во-вторых, вопрос мобилизации включает в себя отрыв людей от работы на заводах, полях, за рулем и так далее. Это те люди, которые в настоящее время активно работают на производстве. Сегодня в армии служат самые достойные, не имеющие проблем с алкоголем или брошенными делами. Кроме того, промышленные предприятия также имеют повышенный спрос на рабочую силу. Оборонно-промышленный комплекс тянет за собой все сферы экономики - энергетику, химическую промышленность и так далее. В свете этих факторов, мобилизация в настоящее время является нецелесообразной, подытожил депутат.