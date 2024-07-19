Генерал-лейтенант Андрей Гурулев активно обсуждает в своем телеграм-канале текущие вопросы мобилизации в России, подчеркивая успешное обновление состава Вооруженных сил России за счет добровольного привлечения граждан к контрактной службе.

Он задает вопрос, насколько реалистично мобилизовать дополнительный миллион человек в кратчайшие сроки, учитывая существующие логистические и экономические ограничения.

Первым ключевым аспектом является вопрос обеспечения каждого нового солдата необходимыми ресурсами — от униформы и обуви до качественного обучения. Согласно Гурулеву, оборонно-промышленный комплекс России в настоящий момент способен поддерживать только текущую численность военных, а коммерческий сектор постепенно наращивает свои возможности.

Второй аспект касается экономической целесообразности мобилизации. Гурулев указывает, что мобилизация потребовала бы отрыва людей от их обыденных занятий в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах, что могло бы усугубить уже существующий дефицит рабочей силы. В настоящее время в армию принимаются лишь самые подходящие кандидаты, освобожденные от социальных и юридических проблем, в том числе связанных с алкоголем.

Министерство обороны РФ также поделилось свежими данными о ходе мобилизационной кампании: с начала 2024 года было заключено свыше 190 тысяч военных контрактов, а число новобранцев увеличивается на тысячу человек ежедневно. Эти цифры демонстрируют значительные усилия по укреплению оборонной способности страны, однако подчеркивают ограничения, связанные с ресурсами и экономической устойчивостью.

Эти обсуждения выявляют сложности, с которыми сталкивается Россия в своих попытках наращивания военного потенциала, одновременно подчеркивая необходимость сбалансированного подхода к мобилизационным мероприятиям.