«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к концу лета
rutube.ru
Депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев поднял острый вопрос о мобилизационном потенциале России и готовности страны к призыву еще миллиона человек.
Осторожность прежде всего
Гурулев выразил сомнения в том, что российская оборонная промышленность на данный момент способна обеспечить такое количество мобилизованных всем необходимым — от обмундирования до современного оружия.
Депутат выступил за постепенный набор в армию на контрактной основе, чтобы избежать проблем с обучением и снабжением.
Цифры говорят сами за себя
По данным Минобороны РФ, с начала 2024 года более 190 тысяч россиян подписали контракт на службу в ВС РФ, причем ежедневно армейские ряды пополняют около тысячи человек.
Экономика против мобилизации?
Массовая мобилизация может ударить и по экономике страны, предупреждает Гурулев. Отток рабочей силы негативно скажется на работе предприятий и развитию целых отраслей, включая промышленность и сельское хозяйство.
Качество важнее количества
По мнению Гурулева, при проведении мобилизации необходимо уделить особое внимание отбору кандидатов. Это важно не только для боеспособности армии, но и для сохранения высокого морального духа среди военнослужащих.
Главный ресурс — люди
В заключение Гурулев подчеркнул: вместо массовой мобилизации гораздо важнее развивать систему добровольной контрактной службы, а также уделять приоритетное внимание модернизации и укреплению оборонного потенциала страны. Только такой подход сможет обеспечить надежную защиту и стабильное развитие России.
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