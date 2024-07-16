«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к концу лета

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев поднял острый вопрос о мобилизационном потенциале России и готовности страны к призыву еще миллиона человек.

Осторожность прежде всего

Гурулев выразил сомнения в том, что российская оборонная промышленность на данный момент способна обеспечить такое количество мобилизованных всем необходимым — от обмундирования до современного оружия.

Депутат выступил за постепенный набор в армию на контрактной основе, чтобы избежать проблем с обучением и снабжением.

Цифры говорят сами за себя

По данным Минобороны РФ, с начала 2024 года более 190 тысяч россиян подписали контракт на службу в ВС РФ, причем ежедневно армейские ряды пополняют около тысячи человек.

Экономика против мобилизации?

Массовая мобилизация может ударить и по экономике страны, предупреждает Гурулев. Отток рабочей силы негативно скажется на работе предприятий и развитию целых отраслей, включая промышленность и сельское хозяйство.

Качество важнее количества

По мнению Гурулева, при проведении мобилизации необходимо уделить особое внимание отбору кандидатов. Это важно не только для боеспособности армии, но и для сохранения высокого морального духа среди военнослужащих.

Главный ресурс — люди

В заключение Гурулев подчеркнул: вместо массовой мобилизации гораздо важнее развивать систему добровольной контрактной службы, а также уделять приоритетное внимание модернизации и укреплению оборонного потенциала страны. Только такой подход сможет обеспечить надежную защиту и стабильное развитие России.