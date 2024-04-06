Новости России
· Алина Алмакаева

«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к июню

«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к июню

Подписаться в Telegram

Относительно новой мобилизации высказался генерал-лейтенант Гурулев. В настоящее время отмечается успешное обновление состава вооруженных сил за счет добровольного привлечения граждан к контрактной службе. Однако возникает вопрос - почему нельзя мобилизовать еще один миллион человек уже завтра? Этот вопрос обсуждается в его телеграм-канале.

Здесь можно выделить два ключевых аспекта. Во-первых, стоит размышлять о возможности обеспечить каждого нового солдата всем необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс предоставляет ресурсы для поддержки имеющейся группировки. Процесс введения новых бойцов в армию осуществляется постепенно и добровольно, а ресурсы коммерческого сектора постепенно расширяются, как подчеркнул Гурулев.

Во-вторых, мобилизация предполагает отрыв людей от их текущей работы: фабрик, полей, рулевых сидений и прочего. Сегодня в армии служат самые достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или незаконными делами. Кроме того, промышленные предприятия также страдают от нехватки рабочей силы. Оборонно-промышленный комплекс оказывает влияние на различные отрасли экономики - от энергетики до химической промышленности и т.д. Учитывая все эти аспекты, сейчас проведение мобилизации было бы нецелесообразно, подытожил Гурулев.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

день назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

уничтожение грибка и плесени в квартире

Новости Татарстана

день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

шпонирование мдф на заказ в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

день назад

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды
Лонгриды
день назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Казани

3 часа назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

Новости Татарстана

4 часа назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»

Новости Казани

4 часа назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ начался капремонт в 330 домах
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае
По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным
Интересное в Казани
5 дней назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным