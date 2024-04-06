Относительно новой мобилизации высказался генерал-лейтенант Гурулев. В настоящее время отмечается успешное обновление состава вооруженных сил за счет добровольного привлечения граждан к контрактной службе. Однако возникает вопрос - почему нельзя мобилизовать еще один миллион человек уже завтра? Этот вопрос обсуждается в его телеграм-канале.

Здесь можно выделить два ключевых аспекта. Во-первых, стоит размышлять о возможности обеспечить каждого нового солдата всем необходимым: униформой, обувью, обучением. На данный момент оборонно-промышленный комплекс предоставляет ресурсы для поддержки имеющейся группировки. Процесс введения новых бойцов в армию осуществляется постепенно и добровольно, а ресурсы коммерческого сектора постепенно расширяются, как подчеркнул Гурулев.

Во-вторых, мобилизация предполагает отрыв людей от их текущей работы: фабрик, полей, рулевых сидений и прочего. Сегодня в армии служат самые достойные граждане, свободные от проблем с алкоголем или незаконными делами. Кроме того, промышленные предприятия также страдают от нехватки рабочей силы. Оборонно-промышленный комплекс оказывает влияние на различные отрасли экономики - от энергетики до химической промышленности и т.д. Учитывая все эти аспекты, сейчас проведение мобилизации было бы нецелесообразно, подытожил Гурулев.