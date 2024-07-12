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«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч к августу

Генерал-лейтенант Гурулев недавно высказался по поводу текущей ситуации с мобилизацией в России, акцентируя внимание на успехах обновления состава вооруженных сил благодаря добровольному контрактному привлечению граждан.

magmer.ru

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Генерал-лейтенант Гурулев недавно высказался по поводу текущей ситуации с мобилизацией в России, акцентируя внимание на успехах обновления состава вооруженных сил благодаря добровольному контрактному привлечению граждан.

В своем телеграм-канале он поднял важный вопрос: возможно ли и целесообразно ли провести мобилизацию еще одного миллиона человек уже на следующий день?

Один из ключевых аспектов, который Гурулев обозначил, касается логистики и возможностей обеспечения новобранцев всем необходимым: от униформы до профессионального обучения. По его словам, на данный момент оборонно-промышленный комплекс располагает достаточными ресурсами для поддержания текущего уровня вооруженных сил, но массовая мобилизация требовала бы значительного расширения этих возможностей. Это подразумевает постепенное и организованное включение новых сил, что обеспечивается благодаря взаимодействию с коммерческим сектором.

Второй значимый аспект, о котором говорит Гурулев, связан с потенциальным отрывом людей от их текущих мест работы. Такой шаг не только повлиял бы на личную жизнь многих граждан, но и оказал серьезное воздействие на национальную экономику, включая промышленность и другие ключевые отрасли. Современные военнослужащие, как подчеркивает Гурулев, представляют собой высококвалифицированный контингент, выбранный из числа лиц без проблем с законом и здоровьем. Резкая мобилизация могла бы негативно сказаться на многих отраслях, включая критически важные для страны.

В поддержку текущей политики Гурулев указывает на успехи в наборе контрактников. С начала года около 190 000 граждан подписали контракты с Министерством обороны РФ, среднестатистический темп набора составляет около тысячи человек в сутки. Этот процесс подкрепляется работой специализированного единого пункта отбора в столице, который гарантирует быстрое и эффективное зачисление кандидатов.

Таким образом, вопрос о масштабной мобилизации требует комплексного подхода, учитывающего как непосредственные военные потребности, так и долгосрочные социально-экономические последствия для страны.

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