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«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал вероятность мобилизации 300 тысяч к осени

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался по поводу возможностей и вызовов, связанных с мобилизацией в России.

cont.ws

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Генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался по поводу возможностей и вызовов, связанных с мобилизацией в России.

В своем обращении через телеграм-канал он отметил, что на данный момент более 190 000 россиян добровольно подписали контракты с Вооруженными силами РФ с начала года, с ежедневным приростом около тысячи человек. Это свидетельствует о успешном обновлении состава вооруженных сил, но в то же время возникают вопросы о реалистичности мобилизации дополнительного миллиона человек в краткосрочной перспективе.

Гурулев подчеркнул два ключевых аспекта, которые необходимо учитывать при рассмотрении масштабной мобилизации. Во-первых, он задал вопрос о возможности обеспечения каждого новобранца необходимыми ресурсами, такими как униформа, обувь и обучение. Сейчас оборонно-промышленный комплекс России ориентирован на поддержку текущего числа военнослужащих, и масштабирование производственных мощностей требует времени и дополнительных ресурсов.

Во-вторых, генерал-лейтенант обратил внимание на социально-экономические последствия массовой мобилизации. Отрыв людей от их обычной жизни и работы в промышленности или сельском хозяйстве может негативно отразиться на экономике страны. Современная экономика требует стабильности рабочей силы, и мобилизация значительного числа граждан может привести к дефициту в ключевых секторах.

Подводя итог, Гурулев выразил мнение, что мобилизация на таком масштабе в настоящее время неразумна и потребует значительных усилий для минимизации ее воздействия на национальную экономику и социальную стабильность. Он предложил акцентировать внимание на развитии системы добровольного контрактного служения, которая способствует как оборонной готовности страны, так и её экономическому благополучию.

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