Андрей Гурулев, депутат Государственной думы РФ и генерал-лейтенант, поднял вопрос о готовности России к возможной мобилизации дополнительного миллиона человек.

Он выразил беспокойство по поводу текущей способности оборонной промышленности страны обеспечить необходимыми ресурсами — от одежды до современного вооружения — такое количество людей.

Гурулев предложил ориентироваться на постепенный набор военнослужащих на контрактной основе для предотвращения возможных проблем с тренировкой и снабжением.

Согласно данным Министерства обороны РФ, с начала текущего года свыше 190 000 россиян заключили контракты на службу в Вооруженных силах РФ, при этом ежедневный прирост составляет около 1000 человек.

Гурулев также указывает на потенциальный удар по экономике страны в случае массовой мобилизации. Такой отток трудоспособного населения может негативно сказаться на производительности предприятий и развитии ключевых отраслей, включая промышленность и сельское хозяйство.

По его мнению, критически важно сосредоточиться на качестве набора в армию, что обеспечит не только боевую готовность, но и поддержит моральный дух военнослужащих.

Гурулев подчеркнул, что вместо массовой мобилизации следует акцентировать внимание на развитии системы добровольного контрактного воинского учёта и приоритете модернизации вооруженных сил. Такой подход, по его словам, обеспечит не только защиту страны, но и способствует её стабильному развитию.