Депутат Госдумы РФ и бывший военачальник Гурулев выразил свою точку зрения относительно возможности новой мобилизации через свой телеграм-канал.

Он отметил успешное обновление состава Вооруженных Сил России гражданами, которые заключили контракты на добровольной основе. Тем не менее некоторые поднимают вопрос о необходимости мобилизации дополнительных сил.

Гурулев выделил два основных аспекта в этом вопросе:

Во-первых, он указал на важность обеспечения каждого новобранца необходимым, включая форму и обучение. На текущий момент оборонно-промышленный комплекс имеет ресурсы для поддержки текущей группировки сил, и вступление новых военнослужащих происходит постепенно и добровольно.

Во-вторых, Гурулев подчеркнул, что мобилизация предполагает отрыв россиян от их текущей работы на различных предприятиях. Сейчас промышленные компании и организации нуждаются в рабочей силе, и такой отрыв может негативно сказаться на экономике.

ОПК оказывает влияние на все сферы экономической жизни страны, и учитывая все эти аспекты, масштабный призыв россиян на военную службу в Вооружённые силы РФ является нецелесообразным, заключил депутат.