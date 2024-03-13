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«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о новой волне мобилизации

«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о новой волне мобилизации

ianed.ru

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Генерал-лейтенант и депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев выразил мнение о новой волне мобилизации в нашей стране.

Согласно заявлению бывшего военачальника, сегодня Российская Федерация успешно пополнила ряды вооруженных сил благодаря гражданам, которые добровольно присоединились к ним, подписав контракты. Однако встает вопрос о возможности увеличения численности армии, но здесь необходимо учитывать несколько ключевых аспектов, считает Андрей Гурулев.

Первый из них касается логистики: обеспечение новобранцев необходимым снаряжением, одеждой и обучение. Сегодняшние возможности оборонно-промышленного комплекса России отвечают потребностям текущей группировки, что позволяет постепенно и эффективно наращивать военный потенциал.

Второй аспект касается экономической составляющей: мобилизация требует перераспределения рабочей силы, что может ослабить другие важные для страны отрасли. Многие специалисты, вовлеченные сейчас в производственный процесс, не могут быть мгновенно отозваны без ущерба для экономики. Учитывая, что оборонно-промышленный комплекс имеет тесные связи с другими секторами, такими как энергетика и химическая промышленность, необходим сбалансированный подход к мобилизации.

Таким образом, в текущей ситуации стратегия постепенного и разумного подхода к мобилизационным процессам кажется наиболее предпочтительной для обеспечения устойчивого развития страны и эффективного укрепления обороноспособности, подытожил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в своем телеграм-канале.

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