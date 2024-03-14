В контексте актуальных обсуждений о состоянии и будущем российских вооруженных сил генерал-лейтенант и депутат Государственной думы Андрей Гурулев поделился своим видением успешного комплектования войск без массовой мобилизации.

По его словам, Россия справилась с задачей укомплектования вооруженных сил, полагаясь на добровольцев, что является значительным достижением.

Гурулев отмечает, что несмотря на запросы о возможности увеличения численности армии, важно учитывать способность обеспечить новобранцев всем необходимым, от одежды и обуви до качественного обучения. Существующая инфраструктура оборонно-промышленного комплекса сегодня полностью снабжает действующие подразделения, что говорит о высокой организации и эффективности.

Поднимая вопрос мобилизации, Гурулев акцентирует внимание на ее влиянии на экономику. Мобилизация означала бы отрыв работников от производства, что негативно сказалось бы на отраслях, уже испытывающих нехватку кадров. В настоящее время в строю находятся самые достойные, что подтверждает стратегию качества над количеством.

Оборонно-промышленный комплекс, по мнению Гурулева, является ключевым элементом не только для военной сферы, но и для стимулирования роста в других отраслях, таких как энергетика и химическая промышленность. В этой связи, текущая стратегия ограниченной мобилизации является обдуманным шагом, учитывающим как стратегические, так и экономические аспекты национальной безопасности.