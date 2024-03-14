«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о мобилизации в России
Анатолий Мишаков/chita.ru
В контексте актуальных обсуждений о состоянии и будущем российских вооруженных сил генерал-лейтенант и депутат Государственной думы Андрей Гурулев поделился своим видением успешного комплектования войск без массовой мобилизации.
По его словам, Россия справилась с задачей укомплектования вооруженных сил, полагаясь на добровольцев, что является значительным достижением.
Гурулев отмечает, что несмотря на запросы о возможности увеличения численности армии, важно учитывать способность обеспечить новобранцев всем необходимым, от одежды и обуви до качественного обучения. Существующая инфраструктура оборонно-промышленного комплекса сегодня полностью снабжает действующие подразделения, что говорит о высокой организации и эффективности.
Поднимая вопрос мобилизации, Гурулев акцентирует внимание на ее влиянии на экономику. Мобилизация означала бы отрыв работников от производства, что негативно сказалось бы на отраслях, уже испытывающих нехватку кадров. В настоящее время в строю находятся самые достойные, что подтверждает стратегию качества над количеством.
Оборонно-промышленный комплекс, по мнению Гурулева, является ключевым элементом не только для военной сферы, но и для стимулирования роста в других отраслях, таких как энергетика и химическая промышленность. В этой связи, текущая стратегия ограниченной мобилизации является обдуманным шагом, учитывающим как стратегические, так и экономические аспекты национальной безопасности.
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