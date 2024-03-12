Сегодняшний день стал знаковым для укрепления оборонительной мощи нашей страны: вооруженные силы пополнились новыми бойцами, которые по собственной инициативе присоединились к рядам Вооруженных сил РФ, заявил генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Согласно его мнению, это достижение символизирует силу и единство нации. Однако некоторые задаются вопросом: возможно ли увеличить число мобилизованных ещё больше?

Здесь, как заявил Гурулев в своем телеграм-канале, необходимо учитывать два ключевых аспекта.

Первый касается логистики: способность государства обеспечить новобранцев необходимым снаряжением, одеждой и подготовкой. Оборонно-промышленный комплекс РФ активно работает, поддерживая текущие нужды, и ВС России продолжают привлекать добровольцев, синхронно наращивая производственные мощности.

Второй аспект связан с экономической стабильностью: мобилизация влечёт за собой отзыв рабочей силы из критически важных отраслей производства. В текущей ситуации, когда промышленность и так остро нуждается в кадрах, это может иметь значительные последствия. Благодаря достойным воинам, со слов генерал-лейтенанта, которые сейчас стоят на защите, Россия может обеспечить продуманный подход к мобилизации, учитывая все риски и потребности страны.