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«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал шанс мобилизации 300 тысяч к сентябрю

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев затронул тему возможной мобилизации дополнительного миллиона человек в России.

glasnarod.ru

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В личном телеграм-канале генерал-лейтенант Андрей Гурулев затронул тему возможной мобилизации дополнительного миллиона человек в России. Эта инициатива стала предметом оживленных дискуссий, учитывая текущие ресурсы и состояние вооруженных сил страны.

Гурулев выразил опасения по поводу текущих возможностей оборонно-промышленного комплекса России обеспечить адекватную подготовку и снаряжение для увеличенного числа военнослужащих. Он предложил, чтобы прием новых бойцов происходил постепенно и на добровольной основе, чтобы избежать потенциальных перебоев в подготовке и снабжении.

Гурулев также обратил внимание на влияние такой мобилизации на экономику, предостерегая от возможного усиления дефицита рабочих рук по всей стране. Он подчеркнул, что это может усугубить проблемы в ключевых отраслях, от производства до сельского хозяйства.

Касаясь морально-этической стороны мобилизации, Гурулев подчеркивает важность качественного отбора кандидатов для поддержания высоких стандартов в войсках. Он утверждает, что без должного отбора и подготовки, массовая мобилизация может негативно сказаться на общем боевом духе и эффективности армии.

В заключение, Гурулев высказывает мнение, что при текущих обстоятельствах, массовая мобилизация была бы нежелательной и могла бы принести больше вреда, чем пользы. Вместо этого он призывает к фокусу на добровольной контрактной службе и стратегическом укреплении военных ресурсов страны, чтобы обеспечить устойчивое развитие и поддержку общественного благополучия.

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