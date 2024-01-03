Новости России
· Алина Алмакаева

Поцелуй бога: Глоба назвал знаки зодиака, которых ждет в 2024 году счастье

Поцелуй бога: Глоба назвал знаки зодиака, которых ждет в 2024 году счастье

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Первые числа января станут поистине неповторимыми для трех представителей знаков зодиака. Известная российская предсказательница Тамара Глоба ясно указывает на наступление необыкновенной удачи, которая охватит все сферы их жизни.

Водолеи, благодаря сверхъестественной силе, наконец смогут разрешить дилемму, стоит ли им сохранить отношения, в которых недавно возникло множество проблем. Вместо того чтобы прислушиваться к мнению окружающих, им необходимо обратиться к собственному внутреннему голосу. Безусловно, только сердце сможет указать на правильный путь.

Весы

Судьба приготовила для Весов человека, который поможет преобразить их жизнь и внести новые идеи в сферу профессионального развития. Однако, звезды предупреждают – можно доверять ему в рабочих вопросах, но стоит оставить личную жизнь в строгое секрете.

Раки

В новом году Ракам не следует отдаляться от семьи. Возникают возможности восстановить прежние связи и воссоединить то, что казалось уже навсегда разрушенным. Для преодоления обид и ссор необходимо заложиться на внутренний мир и общение.

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