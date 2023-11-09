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Поцелуй Бога: Глоба назвал три знака зодиака, у которых начнется сплошная полоса сказочного счастья в ноябре

Поцелуй Бога: Глоба назвал три знака зодиака, у которых начнется сплошная полоса сказочного счастья в ноябре

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Знаменитый астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которых в ноябре ожидают счастье и удача, сообщает progorod33.

Родившиеся под созвездием льва, в завершающем осень месяце вам следует решить, чего вы хотите от своей профессии. Чтобы сделать правильный выбор, нужно определиться, как вы хотите развиваться в зависимости от ваших целей и приоритетов. Если труд для вас лишь способ выразить себя, то важно найти работу, которая позволяет вам раскрыть свой творческий потенциал и самовыражение. Однако, если вы также стремитесь иметь стабильный доход, то необходимо искать работу, которая сочетает и вашу страсть, и приносит хороший доход.

Девам в ноябре важно предпринять все необходимые шаги для укрепления личного статуса. Это может означать обучение, получение новых навыков или поиск новых возможностей для карьерного роста. Решительные действия в этом направлении помогут вам не только в работе, но и повлияют на вашу семейную жизнь.

Представители знака зодиака козерог, если у вас есть вопросы, которые требуют решения, оптимальным временем для принятия решений будет первая половина дня. В это время звезды помогут сделать правильный выбор и достичь успеха. Важно быть открытым для новых возможностей и готовым принимать решения, опираясь на свою интуицию, в ноябре она вас не подведет.

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