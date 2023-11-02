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Поцелуй бога: Глоба назвал 2 знака зодиака, к которым придет счастье с 3 ноября

Поцелуй бога: Глоба назвал 2 знака зодиака, к которым придет счастье с 3 ноября

perfectparty.ru

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Гороскопы существуют для того, чтобы представители знаков зодиака могли заглянуть в свое будущее. С помощью советов и рекомендаций от астрологов люди могут избежать ошибок и даже улучшить свою жизнь.

В процессе создания прогноза на ноябрь знаменитый астролог Павел Глоба выделил всего 3 знака зодиака из 12: в завершающем осень месяце звезды обещают им запредельные счастье и удачу, пишет vnimanie.pro.

Лев

Согласно гороскопу, представители знака зодиака в ноябре должны определиться, как они хотят развиваться в профессиональной сфере. Львам нужно понять, что для них важнее всего: душа или деньги. Чтобы не выбрали представители созвездия льва, вселенная одобрит их решение и одарит их стремления грандиозным успехом. Важно лишь не затянуть раздумья надолго и не упустить момент.

Дева

Родившимся под созвездием девы астролог рекомендует не расслабляться в ноябре: все, чего они достигли, лишь малая часть того, что ожидает их в будущем. Стремление и настойчивость дев в завершающем осень месяце принесeт невероятную удачу как на работе, так и в любви.

Козерог

Козерогам предстоит решить все мучающие их вопросы и проблемы. Согласно гороскопу, представителям знака зодиака козерог нужно принимать решения до наступления вечера: именно в это время звезды будут помогать вам сделать правильный выбор, который приведет к успеху.

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