Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Поцелованы богом с 20 сентября: Павел Глоба назвал три знака зодиака, которые сорвут главный куш осени

Известный астролог Павел Глоба сделал долгождан...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Известный астролог Павел Глоба сделал долгожданный прогноз на осень 2024 года. С его слов, начиная с 20 сентября, три знака зодиака окажутся в эпицентре удачи и благополучия.

Эти люди смогут сорвать главный куш осени — им будут сопутствовать успех, финансовые выгоды и личные победы. Кто же эти счастливчики и что именно им предсказано?

Телец

С осенним приходом энергетика Тельцов достигнет пика. С 20 сентября звезды начнут благосклонно влиять на представителей этого знака, открывая перед ними двери к новым возможностям. Павел Глоба прогнозирует Тельцам особенно успешное развитие в финансовой сфере. Наступает время больших проектов, долгожданных инвестиций и успешных сделок. Деньги будут буквально «сами идти в руки», но важно вовремя увидеть шанс и не упустить его.

Кроме того, для Тельцов грядут перемены в личной жизни. Встречи, которые могут произойти в это время, приведут к крепким отношениям или даже браку.

Лев

Для Львов осень 2024 года обещает стать настоящим триумфом. Этот период принесет множество возможностей для роста как в карьере, так и в личных амбициях. С 20 сентября Львы получат возможность раскрыть свои лидерские качества и блеснуть на профессиональном поприще. Ожидаются крупные сделки, повышение на работе или даже неожиданные предложения о сотрудничестве. Павел Глоба уверен, что Львы сумеют воспользоваться всеми этими шансами и, благодаря своим природным качествам, окажутся на вершине успеха.

Финансовая удача тоже не обойдет Львов стороной: они могут рассчитывать на внезапные денежные поступления — премии, наследства или долгожданные финансовые победы.

Стрелец

Для Стрельцов осень будет временем динамичных перемен и удивительных открытий. С 20 сентября начинается период, когда риски будут оправданы, и любые начинания приведут к успеху. Глоба называет этот момент для Стрельцов временем прорывов, когда их природная активность и стремление к новому окажутся в синергии с благоприятным влиянием планет.

Стрельцам следует обратить внимание на деловые предложения и карьерные возможности. Финансовая стабильность также не заставит себя ждать — осень принесет солидные бонусы, неожиданные выигрыши и рост доходов.

Как воспользоваться удачей?

Павел Глоба подчеркивает, что звезды дают только возможности, но их реализация зависит от самих людей. Для того чтобы максимально воспользоваться благоприятными периодами, каждому из этих знаков нужно сохранять бдительность и быть готовыми к активным действиям. Ведь удача любит смелых и решительных.

  • Тельцам важно проявить инициативу и не бояться брать на себя ответственность.
  • Львам стоит сосредоточиться на карьере и проявить свои лидерские качества, чтобы воспользоваться шансами, которые подарит осень.
  • Стрельцам полезно быть открытыми к новым возможностям и не упускать шансы на новые проекты и рисковые предложения.

С 20 сентября звезды будут благосклонны к Тельцам, Львам и Стрельцам. В их жизни откроются новые перспективы и возможности, которых не было раньше. Павел Глоба уверен, что представители этих знаков зодиака смогут сорвать главный куш этой осени — будь то финансовый успех, карьерные достижения или личное счастье. Важно только не упустить момент и воспользоваться шансами, которые щедро дарит судьба.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Интересное в Казани

день назад

Построить дом или купить квартиру? Руководитель ипотечного отдела рассказывает, что выгодно сегодня в Казани

эмульсии от клопов для холодного тумана

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Интересное в Казани

2 дня назад

Цифровая революция в стоматологии: как технологии меняют подход к установке коронок

замер кухни на заказ в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Новости Казани

день назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Новости Татарстана

день назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

18 сентября умерла заслуженная артистка Татарстана 55-летняя Зуля Камалова
Новости Татарстана
день назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Татарстана

3 часа назад

S7 планирует до конца 2024 года договориться о поставке 10 самолетов Ту-214

Интересное в Казани

день назад

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительному сезону? Топ-7 лучших приборов для души и тела

Новости Казани

3 часа назад

В Казани врачи удалили женщине 16 миоматозных узлов

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании
В Татарстане похолодает до -3 градусов
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане похолодает до -3 градусов

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

Новости Казани

5 часов назад

Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения

Новости Татарстана

6 часов назад

Уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления
Хватит гуглить симптомы: казанские врачи расска...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие