Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Поцелованы богом с 19 сентября: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, которые сорвут главный куш осени

Известный астролог Павел Глоба предсказал важны...

knife.media

Подписаться в Telegram

Известный астролог Павел Глоба предсказал важные перемены, которые ждут несколько знаков зодиака уже с 19 сентября. Осенний период принесет этим счастливчикам значительные успехи, как в личной жизни, так и в карьере.

Глоба отмечает, что судьба буквально «поцелует» их, и они смогут сорвать главный куш этой осени. Кому же улыбнется удача?

1. Телец: финансовая удача и карьерный рост

Телец — один из знаков, который может рассчитывать на внезапный успех осенью. Согласно прогнозам Глобы, с 19 сентября для Тельцов начинается период, когда их усилия будут наконец-то вознаграждены.

Чем может удивить осень Тельцов:

  • Финансовые прорывы: ожидайте улучшения материального положения. Это может быть долгожданное повышение зарплаты, успешная инвестиция или неожиданный источник дохода.
  • Карьерный рост: для Тельцов, давно мечтавших о новом витке в карьере, настало время показать свои способности. Вас могут заметить и предложить новую должность или проект.
  • Личное развитие: осень также принесет возможность для самосовершенствования. Время заняться тем, о чем давно мечтали.

2. Лев: большие победы и судьбоносные знакомства

С 19 сентября Львы почувствуют себя на пике возможностей. Их энергия и решительность приведут к успехам, которые могут кардинально изменить жизнь. Глоба предсказывает Львам как большие победы, так и важные встречи, которые станут судьбоносными.

Что ждет Львов в ближайшие месяцы:

  • Удача в проектах: всё, за что возьмется Лев этой осенью, принесет отличный результат. Это идеальное время для реализации амбициозных планов.
  • Новые знакомства: в жизни Львов могут появиться люди, которые окажутся полезными не только в деловой, но и в личной сфере. Эти знакомства могут принести долгосрочные выгоды.
  • Эмоциональный подъём: энергия Львов будет на высоте, что поможет легко справляться с любыми трудностями и добиваться своих целей.

3. Скорпион: осенняя трансформация и неожиданная прибыль

Скорпионы осенью также будут на вершине удачи. Этот период обещает им не только внезапные финансовые успехи, но и внутренние трансформации, которые приведут к личностному росту. Глоба утверждает, что Скорпионы ощутят силу перемен и смогут преобразовать свою жизнь в лучшую сторону.

Главные подарки судьбы для Скорпионов:

  • Неожиданная прибыль: осень станет временем больших возможностей для финансового роста. Скорпионы могут получить деньги там, где не ожидали, будь то выгодная сделка или долгожданный возврат средств.
  • Внутренние перемены: сентябрь и октябрь станут периодом важной внутренней работы для Скорпионов. Это время самоосознания, когда можно избавиться от старых страхов и неуверенности.
  • Любовные отношения: в отношениях Скорпионов также возможны значительные перемены. Время может подарить вам новые чувства или укрепить уже существующие связи.

С 19 сентября судьба будет особенно благосклонна к Тельцам, Львам и Скорпионам. Эти знаки зодиака получат возможность улучшить свою жизнь в разных сферах — от финансов до личных отношений. Павел Глоба советует им воспользоваться этим временем для достижения максимальных результатов и не упускать ни одной возможности, которую предлагает осень.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

8 часов назад

В Казани девушка упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к осенне-зимнему рабочему периоду

вызов тараканы служба тараканы в квартире на дом

Новости Татарстана

день назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

подготовка к огэ казань в Казани

Новости Татарстана

день назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 сентября задержали чиновника из Тукаевского района

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Новости Татарстана
11 часов назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Казани

3 часа назад

Ильсур Метшин осмотрел 20 новых автобусов НЕФАЗ с камерами и кондиционерами

Важное в РТ

день назад

Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ за неделю примерно до 75 рублей подорожал бензин АИ-98

Новости Казани

4 часа назад

Президент ФК «Сокол» Казань объяснил отставку главного тренера Сергея Рыжикова
Задержали парня, который избил жену и с травмат...
Новости Татарстана
8 часов назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани

Новости Казани

4 часа назад

К саммиту БРИКС в Казани подсветят 288 обектов

Новости Казани

4 часа назад

Премьер-министр Армении примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 октября

Новости Казани

4 часа назад

ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в Казани
Россияне назвали профессии будущего из метавсел...
Новости России
6 дней назад

Россияне назвали профессии будущего из метавселенных
Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на самми...
Новости Казани
11 часов назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре